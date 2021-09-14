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Meral Akşener Erdoğan'ın da elini öpecek mi?

DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in elini öptüğü olayı hatırlatan Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öpmesi gerektiğini söyledi.

Sabah gazetesi baş yazarı Mehmet Barlas, yazısında cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarını değerlendirdi. "Kılıçdaroğlu'nun Tayyip Erdoğan yerine Cumhurbaşkanı olacağını düşünmek bir cadı masalı hayal etmekten farksızdır." diyen Barlas'tan en çarpıcı sözler Meral Akşener için geldi.

Özer Çiller'in elini öptüğü zamanı hatırlatıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "elini öpmesi gerektiğini" savundu. 

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