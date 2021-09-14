Almanya Başbakanı Merkel oturdu kaldı! Titreme nöbetleri sürüyor

2019 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in titreme nöbetleri geçirmesi uzun süre gündem olmuştu. Merkel, temaslarda bulunmak üzere geldiği Arnavutluk'ta düzenlenen resmi törene oturarak katıldı.

2019 yılında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in aylarca sık sık geçirdiği titreme nöbetleri üzerine, İngiltere Başbakanı Boris Johnson için düzenlenen resmi törende sandalye önlemi alınmıştı.

İlk olarak 18 Haziran 2019'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelensky'yi karşılama töreni sırasında titreme nöbeti geçiren Merkel'in sağlık durumu kamuoyunun en önemli tartışma konusu olmuş, Merkel'in burada tüm yüzünün beyazlaştığı, vücut kontrolünü kaybetmemek ve düşmemek için yumruklarını sıktığı ve kollarını birbirine bağlamaya çalıştığı görülmüştü.

Başbakan, buradaki titremesine gerekçe olarak sıcak hava ve su kaybını göstermişti.

Arnavutluk'taki törene de oturarak katıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Batı Balkan ziyareti kapsamında Sırbistan’ın ardından Arnavutluk’a gitti. Başkent Tiran’da Başbakan Edi Rama'nın resmi törenle karşıladığı Merkel’in, Arnavutluk Devlet Sarayı'nda (Pallati i Brigadave) yapılan resmi törene sandalyede oturarak katılması dikkat çekti. Resmi törenin ardından Şansölye Merkel ile Başbakan Rama önce ikili, ardından da heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

İlk titreme nöbetine "Sıcak hava ve su yetersizliği neden olmuş olabilir" diyen Alman doktorlar, daha sonra titremenin altında multiple skleroz, parkinson gibi ciddi hastalıkların olabileceğini söylemiş, Bild Gazetesi, Merkel'in çevresine dayanarak nöbetin kandaki şeker seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan hipoglisemi atağı olabileceğini yazmıştı.