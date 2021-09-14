Mustafa Sarıgül: Ofsaytı kaldıracağız

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, katıldığı programda, "Ofsaytı kaldıracağız" dedi. Sarıgül'ün bu çıkışı sosyal medyada geniş yer buldu.

Katıldığı programda, "Ofsayt maçı şey yapıyor" diyen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sunucunun, "Dünyada var" karşılığı üzerine, "Dünyada da kaldırmamız lazım. Yenilik ve değişim istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sarıgül, "Ofsayta düşmekten mi korkuyorsunuz?" sorusuna ise kahkahayla yanıt verdi.

Tibuk'u hatırlattı

Eski Liberal Demokrat Parti Genel Başkanı Besim Tibuk da yıllar önce ofsaytı kaldırmaktan bahsetmiş ve bu söylemi Türkiye siyasetinin unutulmaz söylemleri arasına girmişti.