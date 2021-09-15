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Sinop'ta yokuş aşağı kayan bebek arabası 3 metreden düştü! 10 aylık bebek yaralandı

SİNOP'ta, market önüne bırakılan bebek arabasının, içerisindeki bebekle yokuş aşağı ilerlemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ada Mahallesi'nde, bir anne iki çocuğuyla birlikte alışveriş yapmak için markete geldi. Anne tarafından market önüne bırakılan ve içerisinde 10 aylık olduğu öğrenilen bebeğin bulunduğu bebek arabası, bir anda hareket ederek yokuş aşağı ilerledi.

Olayı fark eden anne ve vatandaşların peşinden koştuğu bebek arabası, 3 metre yükseklikten apartman boşluğuna düşerek durdu.

Kazada yaralanan bebek, sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, annenin çocuklarıyla markete gelişi, bebek arabasının yokuş aşağı ilerlemesi ve peşinden koşma anları yer alıyor.

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