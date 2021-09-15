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Antalya'da gören şaştı kaldı! Vatandaşlar film izler gibi seyrettiler

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi’nde sabah saatlerinde denizde hortum oluştu. Hortumu fark eden vatandaşlar, denizden çıkarken şaşkın halde olan biteni izledi.

Tatil cenneti Kemer, bugün denizde çıkan hortumlar ile gündeme geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında Göynük Mahallesi açıklarında çıkan hortum, ardından Çamyuva’ya doğru ilerledi. Hortum, daha sonrada Kiriş Sahili açıklarında da görüldü. Kıyıya ulaşmadan gözden kaybolan hortumlar, telefon kameralarına yansırken, denizdeki vatandaşlar sahil kenarından hortumu şaşkınlıkla izledi. Öte yandan, hortumların adresi olan Kemer’de yarın sağanak yağış da bekleniyor.

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