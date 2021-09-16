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KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı! KYK yurt başvuru sonuçları nasıl öğrenilir

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalmak için 12 Eylül'de sona eren başvuruların sonuçları açıklandı. KYK yurdu çıkıp çıkmadığı nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

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Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı. 

Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı. Bakan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu KYK yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Kasapoğlu, "Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu. Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz." paylaşımı yaptı. 

KYK yurt sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2021-2022 KYK yurt başvurusu sonuçları e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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