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Aydın Doğan'dan yeni yatırım hamlesi! KAP'a bildirildi sigorta şirketi kuruyor

Aydın Doğan'dan yeni yatırım hamlesi! KAP'a bildirildi sigorta şirketi kuruyor

Aydın Doğan'a ait Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigorta şirketi kurmaya karar verdi.

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Aydın Doğan'a ait Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesi kararı çıktı.

Açıklamada Doğan Trend Sigorta'nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi.

Şirketin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedefinde olduğu açıklandı.

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