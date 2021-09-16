Vatan Partisi Ankara İl Başkanı, partili kadının yatak odasından iç çamaşırlarını çaldı!

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D., partinin eski bir üyesi olan ve parti çalışmaları için kalabalık gruplarla sık sık evine gittiği G.P.'nin yatak odası ve çekmecelerinden iç çamaşırlarını çaldı. Savcılık iddianame hazırladı. O kadın, "

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Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D hakkında, partili bir kadının evinden iç çamaşırlarını çaldığı iddiası ile ilgili savcılık iddianamesi tamamlandı. Eylemin cinsel taciz kapsamında olmadığını değerlendiren savcılık, A.D.'nin hırsızlık suçundan yargılanmasını talep etti.

Çaldığı ortaya çıkınca bakın ne dedi?

İddiaya göre, Vatan Partisi Ankara İl Başkanı A.D., partinin eski bir üyesi olan ve parti çalışmaları için kalabalık gruplarla evine sık sık gittiği G.P.'nin yatak odası ve çekmecelerinden iç çamaşırlarını çaldı. Bir süre sonra durumu fark eden ve A.D. ile yüzleşen G.P., "Sana karşı duygusal bir yakınlık hissediyorum" yanıtını aldı.

Cinsel taciz değil, hırsızlıktan dava

Olayı partisindeki kadın hareketinden sorumlu yetkililere de aktaran G.P., A.D. hakkında savcılığa cinsel taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianamede cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmadığını zanlı A.D.'nin “zincirleme şekilde bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

İç çamaşırları çalınan G.P. : Rezilliğini kabul etti ve...

İç çamaşırları çalınan G.P., iddianameyi Odatv’ye konuştu. G.P., “Taciz davalarının ve kadın cinayetleri davalarında karşı tarafın en büyük yalanıdır ‘ilişkimiz vardı ya da çok seviyordum’ kendisine tacizci diyemeyecekleri için ilk bu yalana sarılırlar” diyen G.P., şunları söyledi:

“A. D. iç çamaşırlarını çaldığını ve haberim olmadığını belirtmiş ancak tacizci olduğunu kabul etmemiş, hemen bilinen senaryoyu eklemiş ‘ilişkimiz vardı’. Failler ilişkimiz vardı diyerek hafifletici sebeplere sığınmaya devam ediyor. Rezilliğinizi bir de mahkemede ispatlayalım.”