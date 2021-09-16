Abdurrahman Dilipak'ın önerdiği ilacın kısırlık yaptığı ortaya çıktı prospektüsü ile oynandı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya hesabından önerdiği ilaç 'kısırlık' etkisi yaptığı ortaya çıkınca firma ilacın prospektüsü ile oynadı.

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Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısı ile ilgili yaptığı açıklamalar ve geçtiğimiz günlerde düzenlediği miting ile dikkat çekmişti. Ayrıca Dilipak, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine de koronavirüs için gıda takviyesi olarak bilinen bir ilaç önermişti.

Abdurrahman Dilipak, "Gıda takviyesi ve kozmetik formatına covid ve bir çok konuda şifa kaynağı olan çözümler var. Beslenmeye suya havaya stres konusuna dikkat" diyerek Renoval firmasına ait 'KoronRed' isimli gıda takviyesi olarak bilinen ilacı önermişti.



'KoronRed' isimli ilacı üreten Renoval firmasının internet sitesinde ilacın kısırlığa yol açtığı ortaya çıkmıştı. Bu bilginin açığa çıkmasının ardından Renoval adlı şirket 13 Eylül tarihinde gıda takviyesi adı altında satılan ilacın prospektüsü ile oynadı.

İşte şirketin ilk yayınladığı veride yer alan bilgiler şu şekilde:



13 Eylül tarihinde internet sitesinde yapılan değişiklik işe şu şekilde: