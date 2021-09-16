Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı! Dava açıldı Mert Çiller'e 10 yıl hapis
Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller’in iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller’e ve kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla bir yılı aşkın süredir devam eden soruşturma tamamlandı. Savcılığın hazırladığı iddianamede Mert Çiller'in 10 yıla kadar hapsi istendi. Ayrıntılar kan dondurdu...
Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövmekle suçlandı. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Zeynep Çiller, Tansu Çiller'in de kendisini sokağa attığını söyledi. Savcılık bir yıllık soruşturmanın ardından Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamedeki ayrıntılar kan dondurdu.
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde görülecek davanın iddianamesinde Zeynep Çiller şikayetçi, çiftin 12 yaşındaki kızları da mağdur olarak yer aldı. Sözcü'nün haberine göre iddianamede şiddet olayları şöyle anlatıldı:
- Çiftin İstinye’deki aile konutlarında 5 Mayıs 2020 günü Mert Çiller yere atarak kırdığı cam su şişesini temizlemesi için üst katta bulunan Zeynep Çiller’i çağırdı. İddiaya göre Mert Çiller, Zeynep Çiller’e, “Çabuk gel, beş dakika içerisinde burayı temizlemezsen seni öldürürüm” diyerek hakaretler etti.
- Zeynep Çiller cam kırıklarını temizledikten sonra üst kata çocuklarının yanına çıktı. Kısa süre sonra çocukların dondurma istemesi üzerine Zeynep Çiller eşinin bulunduğu giriş kata indi. Zeynep Çiller merdivenlerden inerken korktuğu için telefonun video kaydını açarak merdiven basamaklarına bıraktı.