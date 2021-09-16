Mert Çiller eşini dövdü Tansu Çiller gelinini evden attırdı! Dava açıldı Mert Çiller'e 10 yıl hapis

Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller, iki çocuğunun annesi Zeynep Çiller'i dövmekle suçlandı. Kaburgaları kırılıncaya kadar dayak yediğini iddia eden Zeynep Çiller, Mert Çiller'e boşanma davası açarak çocuklarının velayetini istedi. Zeynep Çiller, Tansu Çiller'in de kendisini sokağa attığını söyledi. Savcılık bir yıllık soruşturmanın ardından Mert Çiller hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamedeki ayrıntılar kan dondurdu.