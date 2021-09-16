Aşıdan sonra bunu yaşayan kadınlar panikliyor! Uzmanlar araştırma çağrısı yaptı

Covid 19 salgınından korunmak için aşı olan kadınlar regl düzenlerindeki değişimlerle panikliyor. Aşıdan sonra adet düzensizlikleri, ağrılı adet görme gibi şikayetler ürküttü.

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Koronavirüs salgınında elimizdeki en büyük silah olan aşılarla ilgili yan etki tartışmaları devam ediyor. Dünya çapında birçok kadının dile getirdiği Kovid-19 aşısı sonrası yaşanan regl düzensizlikleri konusunda kapsamlı çalışmalar yapılması ve kadınlara güvence verilmesi gerektiği yönündeki çağrılar artıyor.

İngiltere'de Covid aşısı sonrası, Regl düzeni değişimi veya daha ağır geçmesi gibi şikayetler konusunda kadınlara güvence verecek bir araştırma yapılması gerektiği dile getirildi.

Londra'daki Imperial College'da üreme bağışıklığı uzmanı olan Dr. Victoria Male, tıp dergisi BMJ'ye yazdığı makalede, yaşanan durumdan aşının değil vücudun buna tepkisinin sorumlu olabileceğini değerlendirdi.

Aşının doğurganlık ya da hamilelik üzerinde herhangi bir etkisi olduğuna ilişkin kanıt bulunmuyor.

Ancak regl şikayeti yaşayan 30 binden fazla kadın konu ile ilgili düzenleyici sağlık kurumuna başvurdu.

Yapılan başvurularda dile getirilen şikayetler arasında, ağır geçen regl ağrıları, regl zamanının düzensizleşmesi ve Aşı sonrası beklenmedik kanama gösterildi.

İngiltere'de ilaç ve tıbbi cihazları düzenleyen ve denetleyen kurum, değerlendirilen raporlar sonrası, Covid aşıları ile semptomlar arasında ilişki kurulamadığını açıkladı.

Regl düzensizliklerinin çok yaygın olduğu ve çok farklı sebebi olabileceği ifade edilerek, etkilenen kadın sayısının da az olduğu ifade edildi.