Mardin'de 2 mahalle Kovid-19 karantinasına alındı
MARDİN'de iki mahalle artan vakalar nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Güvenlik güçleri, bu mahallelere giriş çıkışları kapattı.Abone ol
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, kırsal Bahçebaşı ve Çatalözü mahalleleri, artan vakalar nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.
Güvenlik güçleri, bu mahallelere giriş çıkışları kapattı.
Bu arada, İlçe Sağlık Müdürlüğü, karantina süresince aşı sırası gelen vatandaşların Kovid-19 aşılarının mobil ekiplerce evlerinde yapılabileceğini duyurdu.