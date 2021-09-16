Fransa'yı sırtından bıçakladılar Paris'ten sert tepki geldi

ABD-İngiltere- Avustralya arasındaki Çin'e karşı yeni güvenlik anlaşması 'Aukus' ile 'sırtından bıçaklanan' Fransa, ABD Başkanı Biden'a Trump yakıştırması yaptı

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Kendi beyanına göre stratejik değişiklikler sebebiyle Fransa ile milyarlarca dolarlık denizaltı anlaşmasını yırtıp atan Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile masaya oturup sürpriz bir şekilde yeni bir güvenlik anlaşmasına imza atması Fransa'yı bir hayli kızdırdı.

'Müttefik, müttefike bunu yapar mı?'

Dışişleri Bakanı Jean- Yves Le Drian, France Info radyosuna yaptığı açıklamada, "Sırtımızdan bıçaklandık. Avustralya ile güvene dayalı bir ilişki kurmuştuk. Bu güvene ihanet edildi" dedi. Çok sinirli olduğunu net bir şekilde ifade eden Le Drian, "Müttefik, müttefike bunu yapmaz" sözleriyle sert çıktı.

'Trump'tan görmeye alışık olduğumuz hareketler' mesajı

Bu anlaşmayı, nükleer enerjili denizaltıları bazı özel müttefikleri için bir ayrıcalık olarak sunan ABD'nin başkanı Joe Biden'a da yakıştıramadığı mesajı veren Le Drian, "Bu ani ve öngörülemeyen karar, Bay Trump'ın (Biden'ın selefi Donald Trump) alacağı türden bir karar benziyor" dedi.

Çin'e karşı Aukus

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD lideri Biden ve Avustralya Başbakanı Scott Morrison dün yayımladıkları ortak bildiride, üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan 'Aukus' adlı yeni bir güvenlik ortaklığının başlatıldığını duyurdu.

Fransa'nın 90 milyar dolarlık projesi çöp oldu

"AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız tasarımlı denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.