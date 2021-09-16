Ankara'da serum takarak cinsel saldırıda karar çıktı: Sabaha kadar...

ANKARA'da, veteriner Ç.B.'ye Prof. Dr. Hasan Bilgili ile birlikte cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz, 'yetkisiz tıbbı müdahalede bulunmak' suçundan yargılandığı ikinci davada 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılının Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında ‘cinsel istismar’, jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt hakkında ‘delilleri yok etme’ suçundan dava açıldı. Tutuksuz 3 sanığın Ankara 31'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanması sürüyor.



Cinsel istismarla ilgili görülen davada sanık Serkan Durmaz, olay günü Ç.B.’ye alkolün etkisinden kurtulması için damar yolu açarak serum verdiğini söylemişti. Ç.B.’nin avukatı, Durmaz hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na, 'cinsel saldırı' suçundan sonra müştekiyi etkisiz hale getirmek amacıyla damar yolu açarak, serum enjekte ettiği yönünde şikayette bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında, Serkan D. hakkında 'Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a aykırılık' (yetkisiz tıbbi müdahale) suçundan 5 yıl hapis istemiyle ikinci dava açıldı.



"Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz"

Ankara 45'inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Tutuksuz sanık Serkan Durmaz, duruşmaya katılmazken, Ç.B. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanık avukatı, müvekkilinin yardım amaçlı damar yolu açarak serum taktığını kabul ettiğini belirterek, "Müvekkilimin ilk yardım sertifikası var. Yardım amaçlı yaptığı eylemin suç olduğunu düşünmüyoruz. Beraatini talep ediyoruz" dedi.



"Sabaha kadar alıkonuldum"

Söz alan Ç.B. ise kendisinin de veteriner hekim olduğunu, okulda insana müdahale edilmeyeceği yönünde dersler aldıklarını belirterek, "İlk yardım kuralları; nefes yolu açmak, kalp masajı yapmak ve bu sırada 112’ye bilgi vermektir ya da en yakın hastaneye götürmektir ancak burada izinsiz bir şekilde damar yolu açarak serum takmak söz konusudur. 112 aranmadığı gibi yaklaşık 200 metre mesafede bulunan hastaneye de götürülmedim. Sabaha kadar alıkonuldum. Bu eylem ilk yardım için değil cinsel saldırı suçunu gizlemek için yapılmıştır. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanık Serkan Durmaz’a 'yetkisiz tıbbi müdahalede bulunmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.



"Hala büyük bir travma yaşıyorum"

Kararın bir nebze olsun içini rahatlattığını söyleyen Ç.B. ise "Diğer davadan da en ağır şekilde ceza almalarını istiyorum. Bu olay tüm hayatımı etkiledi. Bunlar yüzünden mesleğimi yapamıyorum. Hala büyük bir travma yaşıyorum. Bu, yıllar geçse de unutulacak bir şey değil. Benim içimi, adaletin yerini bularak en ağır cezayı almaları rahatladır. Bu karar, diğer davada tüm sanıkların ceza alması için bir umut oldu. Benim gibi böyle bir olay yaşayıp susmak zorunda kalanlara inşallah bu bir umut olur. Yaşadıklarımdan sonra beni yalnız bırakmayarak destek olan insanlara teşekkür ediyorum" dedi.