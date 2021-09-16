Aşıda anne baba iznine bakılmayacak! Çocuğun izni yeterli sayıldı!

İngiliz hükümeti, 'kabul ettikleri sürece' sağlık çalışanlarının 12-15 yaş arası çocuklara ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapılabileceğini söyledi.

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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, bugün yayınladığı yeni yönergede 12 ila 15 yaş arasındaki çocuklar için 'Okul Çağı Bağışıklama Hizmeti' (SAIS) çalışmalarını anlattı.

Buna göre, okullarda aşılama yapan SAIS ekibi, bundan böyle 12-15 yaş arası okul çocuklarına kabul ettikleri takdirde ebeveynlerinin izni olmadan aşı yapabilecek.

Hafta başında da, 12-15 yaş grubu için aşılanma sürecinin onaylandığı açıklanmıştı.