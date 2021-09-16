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Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

Kayseri'de 11 yıl hapisle aranan hükümlü, otoparkta yakalandı

KAYSERİ’de, hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan Mücahit Y. (31), evinin otoparkında yakalandı. 

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucu ticareti’ suçundan hakkında kesinleşmiş 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari Mücahit Y.’nin Melikgazi ilçesi Mimsin Şirintepe Mahallesi'ndeki evde saklandığını belirledi. Adrese yapılan baskında Mücahit Y., evin otoparkında yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. 

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