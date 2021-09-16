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Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun Spotify’daki müzik listesi beni etkiledi ama...

Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu’nun Spotify’daki müzik listesi beni etkiledi ama...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twittar'dan Spotify’daki müzik listesini gençlerle paylaştı. Ahmet Hakan yazısında, Spotify üzerinden paylaşılan bu müzik listesi hakkında fikirlerini açıkladı.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugünü yazısının bir bölümünü Kemal Kılıçdaroğlu’nun paylaştığı müzik listesine ayırdı. Kılıçdaroğlu paylaşımında “Sevgili Gençler” diyerek müzik listesini paylaşması Ahmet Hakan’ı da meraklandırdı. Müzik listesini inceleyen Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu’nun Spotify listesinin kendisinin çok etkilendiğini fakat Z kuşağı denen yeni gençlerin bu listeden pek haz etmeyeceğini öne sürdü.

Ahmet Hakan Kılıçdaroğlu’nun müzik listesi hakkında şunları kaleme aldı.

Z adı verilen tuhaf kuşağı kafakola almak için çeşitli atraksiyonlar yapıyor CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu kapsamda en son Spotify’dan bir yol şarkıları listesi hazırlamış ve “Sevgili Gençler” diyerek hazırladığı listeyi gençlere takdim etmiş.

Şöyle bir baktım listesine..

Aman Tanrım!

Listeye aldığı tüm türkü ve şarkılar, benim meftunu olduğum türkü ve şarkılar.

Selda Bağcan’dan “Magusa Limanı”... Ahmet Kaya’dan “Yorgun Demokrat”... Zülfü Livaneli’den “Yiğidim Aslanım”... Neşet Ertaş’tan “Yolcu”... Musa Eroğlu’dan “Mihriban”... Alpay’dan “Fabrika Kızı”... Yeni Türkü’den “Maskeli Balo”... Cengiz Özkan’dan “Munzur Dağı”... Ahmet Kaya’dan “Turna Semahı”... Müzeyyen Hanım’dan “Kimseye Etmem Şikâyet”... Kazancı Bedih’den “Urfa’nın Etrafı Dumanlı Dağlar”... Erkan Oğur ve İsmail H. Demircioğlu’dan “Ey Zahit Şaraba Eyle İhtiram”... Ahmet Arslan’dan “Minnet Eylemem”...

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Bunların tümüne...

Ayılıp bayılırım ben. Bıkmadan dinlerim. Bırakın uzun yolu, kısa yolda bile bunları dinlerim.

Ve fakat...

Ne zaman arabada 30 yaş altı bir genç olsa...

“Abi bunlar ne ya? Amma da sıkıcısın ha” diye tepki alırım.
Z adı verilen tuhaf kuşağı kafaya almaya çalışmak gibi bir derdim olmadığı için...

Bu tür tepkiler karşısında...

“Sen ne anlarsın müzikten? Dinle de biraz öz kültüründen haberdar ol” diye resti görür, postamı koyarım.

Sözün özü şudur:

Kemal Kılıçdaroğlu, bu listeyle beni etkileyebilir. Ancak V, Y, Z, Ğ gibi kuşakları etkileme şansı sıfırdır.

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