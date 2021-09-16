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AB'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile çalışmaya devam

AB'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile çalışmaya devam

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Türkiye ile ilişkilerin farklı alanlarında çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Komisyonun icraatlarını ve gelecek yıl için önceliklerini anlattı.

Komisyon Başkanı Birlik'in komşularıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini vurguladı.

Bu kapsamda "Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

GÜNDEMDE AVRUPA ORDUSU VAR

Ortak Avrupa ordusuna da değinen Leyen Avrupa'nın askeri kapasite sorunu bulunmadığını, bu konuda siyasi irade sorunu yaşandığını vurguladı. “Şimdi ihtiyacımız olan ‘AB Savunma Birliği." dedi.

Ortak Avrupa ordusuna da değinen Leyen Avrupa'nın askeri kapasite sorunu bulunmadığını, bu konuda siyasi irade sorunu yaşandığını vurguladı. “Şimdi ihtiyacımız olan ‘AB Savunma Birliği." dedi.

Komisyon Başkanı von der leyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la Avrupa savunması konusunda bir zirve düzenleyeceklerini bildirdi.

Afganistan'a insani yardımları 100 milyon avro arttıracaklarını da duyurdu.

Komisyon Başkanı Birliğin önceliklerini anlatırken Komisyon'un rekabetten sorumlu üyesi Margrethe Vestager'nın örgü örmesi dikkat çekti.

Vestager daha önce de resmi toplantılarda örgü örerken görüntülenmiş, konuyla ilgili soruları yanıtlarken de, "Örgü örmek dikkatinizin dağılmasını önlüyor." demişti.

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