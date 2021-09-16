BIST 1.427
DOLAR 8,46
EURO 9,97
ALTIN 483,31
HABER /  SPOR
ADV Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere

Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 5. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 5. haftasında yarın, 18 Eylül Cumartesi ve 19 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Abone ol

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler şu şekilde:

Yarın
20.00 Yeni Malatyaspor - Fatih Karagümrük: Hüseyin Göçek
20.00 Altay - Göztepe: Halil Umut Meler

18 Eylül Cumartesi
13.30 Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü: Atilla Karaoğlan
16.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Mete Kalkavan
19.00 Antalyaspor - Beşiktaş: Ali Şansalan
19.00 Adana Demirspor - Çaykur Rizespor: Cüneyt Çakır

19 Eylül Pazar
13.30 GZT Giresunspor - Konyaspor: Volkan Bayarslan
16.00 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Fırat Aydınus
19.00 A. Hatayspor - Kayserispor: Alper Ulusoy

ÖNCEKİ HABERLER
Basketbolun efsane ismi Dusan Ivkovic hayatını kaybetti Anadolu Efes'i çalıştırmıştı
Basketbolun efsane ismi Dusan Ivkovic hayatını kaybetti Anadolu Efes'i çalıştırmıştı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Direksiyon başında şeker komasına girdi Bursa'da korkunç olay
Direksiyon başında şeker komasına girdi Bursa'da korkunç olay
KYK burs başvurusu ekranı 2021 açıldı mı burs başvurusu ne zaman yapılacak?
KYK burs başvurusu ekranı 2021 açıldı mı burs başvurusu ne zaman yapılacak?
İzmir'de denize atlayan Nilgün öğretmen ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
İzmir'de denize atlayan Nilgün öğretmen ailesine 'Bu hayat bana dar geliyor' demiş
AB'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile çalışmaya devam
AB'den Türkiye açıklaması: Türkiye ile çalışmaya devam
İstanbul'da sevgililerin otel kaçamağı korkunç bitti! Biri öldü biri ağır yaralı
İstanbul'da sevgililerin otel kaçamağı korkunç bitti! Biri öldü biri ağır yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Çocuk Vakfı uyardı: Milli Eğitim Şurası'na çocuk görüşü alın
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu! Çocuk Vakfı uyardı: Milli Eğitim Şurası'na çocuk görüşü alın
'IŞİD Gelini' İngiliz Şamima Begüm'den itiraflar! 'Kendimden nefret ediyorum'
'IŞİD Gelini' İngiliz Şamima Begüm'den itiraflar! 'Kendimden nefret ediyorum'
Galatasaray Lazio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Galatasaray Lazio maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)