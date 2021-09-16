Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından rutin haline gelen illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şunlar oldu; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop

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Bakan Koca, Twitter paylaşımında Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop'un vaka artışı yaşanan iller olduğunu sıraladı.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.