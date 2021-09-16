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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından rutin haline gelen illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. 4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şunlar oldu; Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop

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Bakan Koca, Twitter paylaşımında Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop'un vaka artışı yaşanan iller olduğunu sıraladı. 

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre EN ÇOK ARTAN 10 İLİMİZ: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

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