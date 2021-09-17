Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu! Faiz fiyat artışı yapanlara ağır cezalar geliyor

Fahiş fiyatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Muş yaptırım olacağını açıkladı. Market fiyatları gibi araba fiyatları da gündemede.

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Ticaret Bakanı Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada fahiş fiyatlar ile mücadele ile ilgili ipuçları verdi. Bakan Muş hal işleyişi ile ilgili şikayetler olduğunu belirtirken "Değer zincirini kayıt altına almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.

Market ve hallerde fiyatlardaki artışlar mercek altındaydı. Ticaret Bakan Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada atılacak adımlar ve denetimlerle ilgili vatandaş şikayetlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Muş, "Bir ayda bitecek değil, amaç kurallı serbest ticareti geliştirmek" ifadesini kullandı.

Hal işleyişi ile alakalı şikayetler olduğunu belirten Bakan Muş, "Detaylara bakıyoruz çalışmamız var olgunlaştıkça kamuoyu ile paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Asıl meselenin fiyat artışlarından ziyade kayıt sisteminin geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Muş, "Kafa yoruyoruz, değer zincirini kayıt almak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Otomotiv sektörü

Otomotiv sektöründe artan şikayetlerin sorulduğu soru ile ilgili teftiş kurulunun harekete geçtiğini ifade ederken bu konuda da vatandaşların ÖTV indiriminden sonra şikayetleri olduğunu belirtti.

Muş, "Denetimleri artırdık, amaç kurallı ticaret. Yaptırımları çok ağır olacak." ifadelerini kullandı.