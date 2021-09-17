Denizli'de herkes onu arıyordu! 212 milyon TL kazanan Çılgın Sayısal Loto talihlisi ortaya çıktı

Sisal Şans tarafından 13 Eylül akşamı gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 212 milyon 285 bin 315 TL ikramiye kazanan talihli, dün çekini teslim aldı.

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9, 12, 20, 25, 41, 89 sayılarına isabet eden Çılgın Sayısal Loto kuponu ile rekor ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekini, Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya ve Halkbank Levent Şube Müdürü teslim etti.



Büyük ikramiyeyi kazanan adını vermek istemeyen talihliye çekinin teslim edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Sisal Şans Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göker Gürkaya, “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 212.285.315 TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. 82 yılın en yüksek ikramiyeli ve en heyecanlı çekilişini gerçekleştirdik” dedi.







"Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik"

Geçen 13 Eylül'de gerçekleştirilen 110'uncu Çılgın Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye olan 212 milyon 285 bin 211 lira 50 kuruş, Denizli'nin Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Emrah Onaç'ın sahibi olduğu bayiden oynandığı belirlenmişti. Bayi sahibi Onaç "Sayısal sürekli devrettiği için 'kimseye çıkmaz' diye bir algı yaratılmıştı. Ancak büyük ikramiyenin çıkmasıyla bu algı yıkıldı. Tarihin en büyük ikramiyesinin bayimizden oynanması bizi de sevindirdi. Sanki ikramiye bize çıkmış gibi sevindik. İnşallah, ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır. Kim olduğunu bilmiyoruz, bizde milyoneri çok merak ediyoruz" diye konuşmuştu.