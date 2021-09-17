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Koronavirüs bitmeden yeni kâbus! Ülke ülke açıkladılar

Koronavirüs bitmeden yeni kâbus! Ülke ülke açıkladılar

Koronavirüsü henüz yenemeyen dünya için ezber bozan bir uyarı geldi. Yarasaları işaret eden bilim insanları tabiri caizse 'kâbusun yeni adını' açıkladı. Bilim insanları risk altındaki ülkeleri de tek tek açıkladı.

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Kovid-19 dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. On milyonlarca kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu. Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.  Virüs ile eski normallerimizi geride bıraktık. Ancak virüs son dönemde Delta varyantının etkisiyle yeniden artış trendine girdi.

Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarılarını tekrar ederken, yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

Kâbusun yeni adı 

Hürriyet'in The telegraph'tan derlediği bilgiye göre,  New York'taki EcoHealth Alliance ve Singapur merkezli Duke-NUS Tıp Okulu'nda görev alan bilim insanları 'yeni salgın' uyarısında bulundu.  

Kovid-19'un kaynağı olduğu düşünülen yarasaların virüsler için temel konak hayvan konumunda olduğunun altını çizen ekip, insanların ise bu tip virüslerden zarar görmeye en açık tür olduğuna dikkat çekti. 

Sonuçları medRxiv'de yayınlanan araştırmada bu tip virüsler nedeniyle her yıl en az 400 kişi enfekte olabileceği belirtildi ve en riskli ülkeler açıklandı.

Ülke ülke açıkladılar 

Yarasadan insana geçen virüslerin ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya’da görüldüğünü belirten ekip 'Özellikle güney Çin, kuzey doğu Myanmar, Laos ve kuzey Vietnam, yeni patojenlerin insanlara bulaşması için en yüksek riskli “sıcak noktalar” olarak kabul ediliyor' açıklamasında bulundu.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.  Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi. 

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

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