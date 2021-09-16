'Tostçu Mahmut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Anıl Kurt Adana'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Annenin sözleri yürek yaktı

Anıl Kurt’un cenazesi bugün memleketi Adana’ya getirilerek hastane morguna konuldu. Kurt’un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi. Burada Kurt’un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt’un “Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.