Bakan Karaismailoğlu duyurdu: İlk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Space X fırlatacak" açıklamasını yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli uydu çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, Türksat 6A Milli Haberleşme Uydu Proje Sözleşmesi ve ek Protokolü’nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türksat A.Ş. arasında imzalanarak resmi olarak başladığını hatırlattı.

"Çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor"

Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve testlerinin Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezi’nde gerçekleştirildiğini anlatan Karaismailoğlu, “Projenin, mühendislik modeli entegrasyon faaliyetleri tamamlanarak test aşamasına geçildi. 2021 yılında uydu uçuş modeli entegrasyon faaliyetlerinin tamamlanarak çevresel test aşamasına geçilmesi bekleniyor. Türksat 6A uydusu; uydu endüstrisinde kabul gören standart ve ticari test aşamalarına da tabi tutulacak” dedi.

2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor

Projenin, Türkiye’nin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacağını söyleyen Karaismailoğlu, üretilecek uydunun üretim ve test sürecinin 2022 yılı sonunda tamamlanarak, 2023 yılı ilk çeyreği içinde fırlatılmasının planlandığını vurguladı.

Fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme

Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmetleri temininin Türksat A.Ş. sorumluğunda olduğunu anlatan Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:

“Bu bağlamda gerekli çalışma ve hazırlıklar Proje Yöneticisi Kurum TÜBİTAK UZAY ve diğer paydaşlar ile koordineli olarak yürütülüyor. Fırlatma hizmeti temini için çok sayıda fırlatıcı firmaların çözüm ve teklifleri titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirme ve müzakereler neticesinde hem teknik hem de idari ve mali açıdan en iyi çözümü sunan ABD’de yerleşik Space X firmasının Falcon-9 roketi fırlatıcı olarak seçildi. Bu kapsamda Türksat ile Space Exploration Tech. Corp. (Space X) firması arasında Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme aynı zamanda Türksat A.Ş. olarak fırlatma hizmeti için uydu üreticisi yerine fırlatıcı firma ile doğrudan imzalanan ilk sözleşme niteliğindedir. Söz konusu fırlatıcı hizmet alımı sözleşmesi kapsamındaki faaliyet ve işlemler Türksat A.Ş. uzman kadrosuyla yürütülecektir.”