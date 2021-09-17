Celal Şengör’ün eteğini kaldırıp poposuna tokat attığı kadın bakın kim çıktı? Saniye Güven Neumann kimdir

İSTANBUL Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Celal Şengör, bir öğrencisine tacizi canlı yayında gülerek anlattı, ortalık karıştı. Şengör, 'Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım' dedi. Herkes o saniyenin kim olduğunu merak etti. O 'Saniye', yabancı dilden kitap çevirileri de yapmış olan Saniye Güven Neumann çıktı.

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İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, bir öğrencisine yönelik cinsel tacizini canlı yayında gülerek anlattı. Sosyal medyada Şengör'e bir anda tepki yükseldi, Şengör TT listesine girdi. Herkes Celal Şengör'ün taciz ettiğini gülerek anlattığı 'Saniye'nin kim olduğunu merak etti.

Yaptığı cinsel tacizi normal bir şeymiş gibi anlatan Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü. Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Şengör'ün bu sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda kullanıcı profesöre tepki gösterdi. Herkes o kadının kimliğini araştırmaya başladı. O ismin kim olduğunu Odatv ortaya çıkardı. Şengör'ün eteğini kaldırıp poposuna şaplak attığı öğrencisinin şimdilerin kitap çevirmeni ve Güney Afrika'da üniversitede öğretim üyeliği yapan Saniye Güven Neumann olduğu ortaya çıktı.

Saniye Güven Neumann kimdir?

1977 İstanbul doğumlu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Katı Yer Sistem Bilimleri Anabilim Dalı’na yüksek lisans öğrencisi olarak kaydoldu. 2000-2001 yılları arasında yabancı dil hazırlık programına dahil oldu ve 2002-2003 yılları arasında dil eğitimine İngiltere’de devam etti.

2003-2006 yılları arasında daha önce İstanbul Üniversitesi Çeviri Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derslerini takip ettiği Veysel Atayman’ın teşvikiyle bir yayın kuruluşunda çevirmen olarak çalıştı. 2006 yılında çıkan af yasası ile yüksek lisans eğitimini tamamlamak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi’ne geri döndü. 2007 yılında Celal Şengör danışmanlığı altında yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2008 yılında doktora eğitimi için Güney Afrika’daki Witswatersrand Üniversitesi’nin Evolutionary Studies Institute’de (Evrim Çalışmaları Enstitüsü) kaydoldu. Halen aynı enstitüde çalışmalarına devam etmektedir.