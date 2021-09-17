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Melih Altınok'tan PCR testi dayatmasına sert tepki: Tornistan edecek misiniz

Melih Altınok'tan PCR testi dayatmasına sert tepki: Tornistan edecek misiniz

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, PCR testi dayatmasına tepki gösterdi.

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Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok'tan okullarda PCR testine zorunlanmasına yönelik yapılan baskılara tepki geldi.

Bugünkü yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarını referans gösterek PCR testi dayatmasına karşı çıkan Altınok, yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı: 

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün şu açıklamayı yaptı:

'Öğrencilerimize tarama amaçlı yapılacak testler, tümüyle velilerin iznine bağlıdır... Aksi tıp etiği bakımından da söz konusu değildir.'

Duyuyor musunuz, bu uygulamanın işlevine ve zorlamanın hiçbir izahı olmadığına dair eleştirilerimiz karşısında "Bir şeye de itiraz etmeyin be" diye söylenenler?..

Bizzat Sağlık Bakanı, savunduğunuz, itiraz edeni bozguncu cahil ilan ettiğiniz ilköğretimde zorunlu PCR testi için "Tıp etiğine aykırı olurdu" diyor. Pandemide önden fırlayıp gazetecilik etiği açısından düştüğünüz pozisyonu varın kendiniz tarif edin.

Bu arada Bakan'ın açıklamasından sonra nasıl tornistan edeceğinizi de merak etmiyor değilim."

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