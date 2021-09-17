Cübbeli Ahmet Hoca'dan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için 'şeriata uygun' fetvası

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, laiklik ve selam açıklamaları nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tam destek verdi. Cübbeli Ahmet Hoca, daha önce Diyanet'e en sert eleştirileri yaptığı bilinirken, Ali Erbaş da Cübbeli'yi 'hikayeler anlatarak din sömürüsü yapmakla' suçlamıştı.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın son dönemde yaptıkları açıklamalar siyasetin gündemini belirledi. Erbaş’ın hayatın pek çok alanına dair sözleri Türkiye’de laiklik tartışmalarını alevlendirdi. Erbaş, kendisine yönelik eleştirilerin ardından “İnanç, sokakta olmasın insanın içinde olsun, evine, ticaretine, siyasetine, adaletine yargısına yansımasın diye ortalığı ayağa kaldırıyorlar. İnançtan ayıklansın istiyorlar oraları” ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Ali Erbaş'a tam destek

Siyasilerin tepki gösterdiği açıklamaların ardından Ali Erbaş’a destek, İsmailağa Cemaati’nin hocalarından Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’den geldi. Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Diyanet İşleri Başkanı’mızın laiklik konusundan tutun günaydın tartışmasına kadar son günlerde tartışılan görüşlerini İslam şeriatine tamamen uygun görüyor ve hizmetlerinin devamını diliyorum. Kendisiyle hiçbir tanışıklığım olmamış ve hatta benim aleyhime konuştuğunu da biliyorum ama 'kendisine uyulmayı hak eden en önemli şey hakkın ta kendisidir."

Cübbeli Ahmet Hoca'nın anlattığı tavuğu canlandırma hikayesi tartışma konusu olmuş, Ali Erbaş da “Din, kesinlikle, ticari beklentilerin, çıkar tutkusunun, popülist kaygıların aracı ve payandası haline getirilmemelidir” diye tepki göstermişti.