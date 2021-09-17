Cumhurbaşkanı Erdoğan belediyeleri hedef aldı: Beceriksizlikle karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında konuştu. Erdoğan'ın gündeminde 2023 seçimleri ve muhalefetin belediyeciliği vardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Yaklaşık 2,5 yıl sonra tekrar tarımın, güneşin, tabii güzelliklerin şehri Mersin'de bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Dün Ahi Evran'ın ve Neşet Ertaş'ın şehri Kırşehir'deydik. Daha önce Kahramanmaraş'ta, Rize'deydik. Salgın şartlarının hafiflemesiyle illerimizi ziyaret ediyor, insanımızla hasret gideriyoruz.

-Yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılış heyecanını vatandaşlarımızla yaşıyoruz. Ülkemizin farklı illerinde hizmet, eser ve tesisinin açılışını yaptık. Yeni Yargıtay binamızı hizmete aldık. Bir taraftan yangın ve sel felaketleriyle mücadele ederken, diğer taraftan Akıncı'nın teslimatını MSB Ay Yıldız Projesi temel atmasını gerçekleştirdik. Pakistan Cumhurbaşkanıyla MİLGEM ilk gemi denize indirme ve açık deniz karakol gemisi sac kesim törenine iştirak ettik. Eğitimden çalışma hayatına, ulaşımdan spora kadar birçok alanda açılışlar, kabuller gerçekleştirdik. Yan gelip yatmak yok.

Pazar günü Amerika'dayız

-Pazar günü Amerika'dayız. Pazartesi günü 36 katlı Türk Evi'nin açılışını yapacağız. Tam Birleşmiş Milletler'in karşısında. Bu da bize nasip oldu.

Beceriksizlikle karşı karşıyayız

-Muhalefetin ellerinin altındaki belediyeleri bile yönetemediğine şahit oluyoruz. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Millete verdiklerini sözleri yerine getiremediler. En temel hizmetleri bile yerine getiremiyorlar. Artık illerde sular akmıyor. Çöp toplamadan şehir içi ulaşıma kadar hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız.

Birileri diyor ki 'Z kuşağı, Y kuşağı muhalefetin yanında' Burada, burada... Gençlerimizin ışıldayan gözlerinde şahit olduğumuz umudu ve özgüveni hiçbir makama değişmeyiz. Biz bu aziz millete hizmetkar olmaktan şeref duyuyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda partizanlık yoktur. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Bizim nazarımızda insanı mezhebine, inancına, diline göre ayırmak da yoktur. Bize oy versin vermesin 84 milyonun her bir ferdi bizim gözümüzde aynıdır.