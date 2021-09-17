GSB kura sonuçları 2021 sorgulama isim listesi açıklandı mı?

İŞKUR GSB güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kura sonuçları erişime açıldı. Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Peki GSB kura sonuçları nereden bakılacak, 2021 GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları

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İŞKUR üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 işçi alımı yapılacağını duyurmuştu. Belirtilen tarihlerde başvurular gerçekleşti ve adaylar kura çekimi ile belirlendi. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, 15 Eylül'de noter huzurunda gerçekleşti. Adaylar GSB kura sonuçları sorgulama sonuçlarına odaklandı. Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

2021 GSB işçi alımı kura çekimi sonuçları

Gençlik Spor Bakanlığı’nın alımına ilişkin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilen GSB kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Keçiören Taha Akgül Spor Salonu’nda (Esertepe Mahallesi, Şehit Mustafa Ercigez Cad. Keçiören/ANKARA) gerçekleşti. İŞKUR'un ortaklığıyla gerçekleştirilen GSB kura çekimi sonuçları Bakanlığın (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek. Her ilde kurulan komisyon ile belirlenen kura sonuçları, asıl ve yedek liste olarak sisteme yüklenecek.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir. Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

Kura çekimi sonuçları beklenirken birçok aday sözlü mülakat tarihlerini merak ediyor. Konuyla ilgili olarak işte Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan açıklama kura sonuçları açıklaması;

📣 DUYURU

2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır.