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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu: Seri üretim aşamasına geçildi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir duyurdu: Seri üretim aşamasına geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, dünyanın en büyük seri gemi inşa projesi olan 122 botun üretileceği ‘Kontrol Botu’ projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

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Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dünya gemi inşa arşivlerindeki en büyük seri gemi inşa projesinde 122 botun üretileceği ‘Kontrol Botu’ projesinde seri üretim aşamasına geçildiğini bildirdi.

Demir, “Kontrol botumuzun artık seri üretimine geçiyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için 122 bot üreteceğimiz projeyle düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma, kaçakçılıkla mücadele ve denizden emniyet/güvenlik operasyonlarını daha etkin gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

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