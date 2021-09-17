İstanbul'da tecavüz eden eniştesini öldürdü! Son sözü: Çocuğuma kötü şeyler...

İSTANBUL'da geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel istismarda bulunan ve çektiği görüntülerle tehdit eden eniştesini öldüren Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklanan Canan Atlı, 'Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak' dedi.

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Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Canan Atlı ve avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık avukatı Alper Uysal, "Müvekkilimiz sokaklarda su ve çiçek satarak hayatını geçindirmektedir. Müvekkilimiz maktul tarafından birden fazla kez cinsel saldırıya uğramış ve bu saldırılar kayda alınmıştır. Çaresiz kalmıştır. Maktul müvekkilimizin kızına da aynı şeyi yapmakla tehdit etmiştir." ifadelerini kullanmıştır.



Uysal "Sanık olay günü yine gelip müvekkilimizden bira parası istemiş, vermeyince parasını alıp yağmalamıştır. Yine tehditte bulunmuştur. Müvekkil öldürme düşüncesiyle hareket etmemiş kendisine yönelik eylem ve kızına karşı tehdit için korkutmak istemiştir. Kasten öldürme suçundan değil kasten yaralama sonucu ölüme neden olma suçundan cezalandırılmasını talep ederiz" dedi.



"Amacım korkutmaktı"

Karar öncesi son sözü sorulan sanık Canan Atlı "Vurduğum için pişmanım. Çocuğuma kötü şeyler yapacaktı. Çok korktum, haddinden fazla korktum. Öldürme amaçlı hareket etmedim. Korkutmaktı amacım. Beraatımı istiyorum" dedi.



Karar verildi

Mahkeme heyeti Canan Atlı'ya 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vererek Atlı'nın tutuklanmasına hükmetti. Duruşma salonunda tutuklanan Canan Atlı ağlayarak "Çocuğum ortada kaldı, çocuğuma kim bakacak" dedi.



İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Canan Atlı'nın teyzesinin evi terk etmesi nedeniyle erkek arkadaşı olan maktul Ali İhsan Ata'nın bu durumdan sanığı sorumlu tuttuğu ve tehdit ettiği anlatılıyor. Olay tarihi 1 Temmuz 2020'de sanığın sokakta kalem ve mendil sattığı sırada maktulün sanıktan para aldığı ve hakaret, tehditlerde bulunduğu aktarılan iddianamede, sanığın bu durum üzerine çantasında bulunan silahı çıkartarak maktulün kafasına 3-4 el ateş ettiği ve Ali İhsan Ata'nın da hayatını kaybettiği belirtiliyor. İddianamede, sanık Canan Atlı'nın 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.