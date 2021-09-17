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Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdi! ÖTV indirimini yansıtmayanlara soruşturma!

Ticaret Bakanlığı müfettiş görevlendirdi! ÖTV indirimini yansıtmayanlara soruşturma!

Ticaret Bakanlığı, sıfır kilometre araç satışında ÖTV indirimini fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için müfettiş görevlendirdi.

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Ticaret Bakanlığı, Sıfır Km Araç Satışında ÖTV Matrah Değişikliği  sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen  bayiler için harekete geçerek müfettiş görevlendirdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"ÖTV’de Matrah değişikliğine rağmen sıfır km araç fiyatlarının  düşmemesine neden olan haksız ticari uygulamaların tespiti amacıyla
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı harekete geçti. Denetleme yapmak üzere müfettişler  görevlendirildi.

12.08.2021 tarihli 4373 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla özel tüketim  vergisi matrahlarında yapılan değişiklik ile sıfır km araçların  fiyatlarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Ancak sıfır km araç  fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemenin piyasa  fiyatlarına yansımadığına ilişkin olarak Bakanlığımıza 2.000’den fazla  şikayet dilekçesi ulaşmıştır.

Söz konusu şikayet başvurularında, bayiler tarafından ÖTV düzenlemesi  kapsamındaki araçların fiyatlarında indirim uygulanmaktan imtina  edildiği ve ayrıca stoklarındaki sıfır kilometre araçları çeşitli  gerekçelerle galericilerle anlaşma yoluna giderek veya kendi  bünyelerinde yüksek fiyattan ikinci el araç olarak satmaya  çalıştıkları gibi iddialar yer almıştır. Yine bu şikayet  başvurularında  yukarıdaki haksız işlemleri yapan bayilerin  stoklarında araç kalmadığını iddia ederek ÖTV düzenlemesi kapsamındaki  araçları müşterilerine satmadıkları ifade edilmiştir.

Vatandaşlarımızdan gelen bu şikayet dilekçelerinin çözüme  kavuşturulması ve Cumhurbaşkanı Kararıyla sıfır km araçların  fiyatlarını düşürmeyi amaçlayan söz konusu düzenlemeyi etkisiz hale  getirmeye çalışan haksız ticari uygulamaların tespiti ve bu konudaki  cezai müeyyidelerin uygulanması maksadıyla Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un talimatlarıyla  Ticaret Müfettişleri görevlendirilmiştir.

Müfettişlerce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili  diğer mevzuat kapsamında denetimlere ivedi bir şekilde başlanmıştır. Müfettişler bu kapsamda sıfır kilometre araçlara ilişkin üretici,  distribütör, bayi ve galerici araç tedarik zincirini incelemektedir ve  yürütülen bu denetimler halihazırda devam etmektedir."

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