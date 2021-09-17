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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin

Kılıçdaroğlu Twitter'da yaptığı açıklamasında "Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim sen kim!" dedi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında "Erdoğan "Muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok" demiş. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim! Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor." dedi.

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