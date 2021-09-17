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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nden Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmasını denetlemekle yükümlü Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararlarını açıkladı. Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili 30 Eylül'e kadar eylem planı sunmasını beklerken Osman Kavala için ihlal prosedürü başlatılmadı.

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Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la ilgili kararını açıkladı. Avukat Benan Molu'nun Komite'nin kararlarına ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamaya göre, Bakanlar Komitesi, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını ve mahkumiyet kararlarının bozulmasını talep etti. Propaganda suçundan verilen 4 yıl 8 aylık hapis cezasının, Demirtaş’ı “cezaevinde tutma ve seçimlere katılmasını engelleme amacı” taşıdığını belirtti.

Komite, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş için ek süre talep etmediği halde eylem planı sunmadığını belirterek, eylem planı sunmak için 30 Eylül'e kadar süre verdi. Komite, bir önceki eylem planı sunma süresini 22 Haziran'a kadar vermişti.

Bakanlar Komitesi, Kavala’nın serbest bırakılması talebini de yineledi. Bakanlar Komitesi'nin Kavala davasına ilişkin Türkiye'ye yönelik ihlal prosedürü başlatma kararını vermedi.

Komite, daha önce 1413 gündür tutuklu olan Kavala’nın tahliye edilmesi yönündeki kararlarının uygulanmaması halinde Türkiye’ye yönelik ilk kez ihlal prosedürü başlatılabileceğini açıklamıştı. 

Bir sonraki Bakanlar Komitesi toplantısı, 30 Kasım-2 Aralık 2021'de yapılacak.

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