BIST 1.419
DOLAR 8,60
EURO 10,13
ALTIN 486,14
HABER /  DÜNYA

Taliban Sözcüsü Nagehan Alçı'ya konuştu: Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir

Taliban Sözcüsü Nagehan Alçı'ya konuştu: Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü  Zebihullah Mücahit, 'Türkiye ile dinimiz, kültürümüz ortak; Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir, buna inanıyoruz' dedi.

Abone ol

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahit, Türkiye ile Afganistan ilişkileriyle ilgili olarak, "Dinimiz, kültürümüz ortak" dedi. Mücahit, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki ülkenin ilişkilerini daha geliştirebileceğine inandığını söyledi. 

HaberTürk yazarı Nagehan Alçı'nın sorularını yanıtlayan Taliban Sözcüsü Mücahit, "Türkiye ve Afganistan’ın hep çok sıcak ikili ilişkileri oldu. Dinimiz ortak, kültürümüz ortak, etnisitelerimiz kesişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir, buna inanıyoruz. Karşılıklı saygı ve ortak çıkar çerçevesinde bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" diye konuştu. 

Mücahit, Kabil Havalimanı işletmesi konusunda da "Şu anda Türkiye ve Katar’ın teknik ekipleri birlikte bir tarafta, BAE’nin ekibi diğer tarafta çalışıyor. Ben Türkiye’nin orada olmasına çok olumlu bakıyorum, bu işbirliğinin çok verimli olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. 

''Türkiye’deki ekonomi sektörü ile de sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz"

Mücahit, Afganistan'a yatırım yapan Türk iş insanları için de "Önceliğimiz onların güvenliğini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Ben Afganistan'a yatırım yapan Türkiyeli her bir iş insanına teker teker teşekkür ediyorum. Biz onların hizmetindeyiz. Türkiye’deki ekonomi sektörü ile de sıcak ilişkiler kurmak istiyoruz" diye konuştu. 

Kadınların hükümette yer alıp almayacağına ilişkin olarak da konuşan Mücahit, "Biz kadınlar İslam’ın buyurduğu şekilde haklara sahip olsunlar istiyoruz. Şeriata dayalı bir sistem kuruyoruz. Ulemamız bu konu üzerinde çalışıyor. Bir karara varacaklar. O kararı bekliyoruz. Kadınlar şeriatla uyumlu bir şekilde halkımıza hizmet etme hakkına sahip olmalılar. Ulemanın kararı ile birlikte kadınların sosyal ve siyasi statüsü de netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
İhracatta menzil artırılacak: Ticaret Bakanlığı 15 hedef ülke belirledi
İhracatta menzil artırılacak: Ticaret Bakanlığı 15 hedef ülke belirledi
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını değiştirdi! Tam aşılı Covid 19 temaslısı ise yeni kural!
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını değiştirdi! Tam aşılı Covid 19 temaslısı ise yeni kural!
Gemi kazası sonrası denizin ortasında can savaşı! Anne iki çocuğunu emzirip kurtardı ama...
Gemi kazası sonrası denizin ortasında can savaşı! Anne iki çocuğunu emzirip kurtardı ama...
İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'de timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
İda Kasırgası'nın vurduğu ABD'de timsahın midesinde insan kalıntıları bulundu
Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı
Kızının saçını kesen okula 1 milyon dolarlık dava açtı
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı!
Muğla'da 3 günde yıldırım düşmesi sonucu 37 yangın çıktı!
Gülhane tramvay durağında feci kaza! Yaşlı adam durakla tramvay arasında sıkıştı
Gülhane tramvay durağında feci kaza! Yaşlı adam durakla tramvay arasında sıkıştı
İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
İki bacağını kaybetmesine rağmen hayata küsmedi! Koronavirüsten öldü
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert cevap: Sen ülkeninin mahallelerini satmış birisin