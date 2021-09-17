BIST 1.424
DOLAR 8,59
EURO 10,11
ALTIN 483,94
HABER /  GÜNCEL

İlker Başbuğ'un FETÖ sözlerine 4 yıl hapis isteniyor!

İlker Başbuğ'un FETÖ sözlerine 4 yıl hapis isteniyor!

İlker Başbuğ’un FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı.

Abone ol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ’un “kamu görevlilerine görevinden dolayı hakaret” suçundan cezalandırılması istemiyle dava açtı. İddianamede, Başbuğ’un 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmasında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan düzenlemeye dikkat çekmiş "2009'da bu kanun teklifini kim hazırladı" diye sormuştu. Teklifin FETÖ’nün direktifi ile hazırlandığını ileri sürmüştü. “Askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan o düzenlemede kimin imzası varsa siyasi ayak oradadır” demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Tüketici kredilerinde vade düştü! 50 bin lira üzerindeki krediler en fazla 24 ay olacak
Tüketici kredilerinde vade düştü! 50 bin lira üzerindeki krediler en fazla 24 ay olacak
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Batman'da polis fark etti! Sahte avukat duruşmada yakalandı
Batman'da polis fark etti! Sahte avukat duruşmada yakalandı
Oktay Kaynarca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
Oktay Kaynarca hakkında zorla getirme kararı çıkarıldı
Oruç Reis Türk mü aslen nereli Oruç Reis ne zaman öldü?
Oruç Reis Türk mü aslen nereli Oruç Reis ne zaman öldü?
Taliban Sözcüsü Nagehan Alçı'ya konuştu: Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir
Taliban Sözcüsü Nagehan Alçı'ya konuştu: Erdoğan ilişkilerimizi daha da geliştirebilir
İhracatta menzil artırılacak: Ticaret Bakanlığı 15 hedef ülke belirledi
İhracatta menzil artırılacak: Ticaret Bakanlığı 15 hedef ülke belirledi
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını değiştirdi! Tam aşılı Covid 19 temaslısı ise yeni kural!
Sağlık Bakanlığı karantina kurallarını değiştirdi! Tam aşılı Covid 19 temaslısı ise yeni kural!
Bergen hayat hikayesi kısaca kocası Halis Serbest kimdir yaşıyor mu?
Bergen hayat hikayesi kısaca kocası Halis Serbest kimdir yaşıyor mu?
Gemi kazası sonrası denizin ortasında can savaşı! Anne iki çocuğunu emzirip kurtardı ama...
Gemi kazası sonrası denizin ortasında can savaşı! Anne iki çocuğunu emzirip kurtardı ama...