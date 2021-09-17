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Ömerli Barajı nerede nereye bağlı Ömerli Barajı haritası

Ömerli Barajı nerede nereye bağlı Ömerli Barajı haritası

Masterchef'in bu akşamki yeni bölümü yeni bölümü Ömerli Barajı’nın çekildi. İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı olan Ömerli Barajı, İstanbul'un en önemli ve büyük su kaynağıdır. Peki Ömerli Barajı nerede, haritadaki yeri nasıl?

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Ömerli Barajı’nın nerede olduğu merak ediliyor. MasterChef’in yeni bölüm çekimleri Ömerli Barajı’nda gerçekleştirildi. İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan baraj, İstanbul’un en büyük su kaynağıdır. Ömerli Barajı Çekmeköy ilçesine bağlıdır. Barajın yakınlarında Esenceli Köyü yer almaktadır.

Ömerli Barajı nerede: Ömerli, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda bulunan Çekmeköy ilçesine bağlı 17 mahalleden biridir. Ömerli haritası konumu ise 41° 4' 41.3472' Kuzey ve 29° 19' 53.8356' Doğu gps koordinatlarıdır. Ömerli bağlı olduğu Çekmeköy ilçe merkezine 3 kilometre mesafe uzaklıktadır.

Yıllık 220 milyon metreküplük kapasitesiyle İstanbul’un en büyük su kaynağı olan Ömerli Barajı 1972 yılında hizmete alınmıştır. Anadolu Yakası’nın neredeyse tamamına Ömerli Barajı’ndan su verilmektedir. Barajın suları Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde arıtılarak şehre ulaştırılmaktadır. Ayrıca; Sarayburnu–Salacak arasında bulunan isale hatlarıyla günlük 500 bin metreküp içme suyunu Avrupa Yakası’na ulaştırma imkanı bulunmaktadır. Baraj, 621 kilometrekarelik havza alanına sahiptir.

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