İstanbul Valiliği duyurdu! Pazar günü bu yollar trafiği kapatılacak

Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle İstanbul'da pazar günü bu yollar kapalı olacak.

Abone ol

İstanbul Valiliği, 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle geçici olarak kapatılacak yolları duyurdu.

Saat 06.00-12.00 saatleri arasında kapatılacak yollar şöyle:

Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde

Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar

Alternatif yollar ise şöyle:

Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu)

Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu)

Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu)

D-100 Karayolu