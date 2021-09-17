'97 çocuk nasıl doğdu?' sohbeti Mardin'de 2 öğrencinin başını yaktı! Twitter ayağa kalktı

MARDİN'de 2 öğrencinin müstehcen sohbet nedeniyle okuldan atıldığı iddiası sosyal medyada olay oldu. Twitter'da uzman klinik psikolog Mehmet Karaaslan'ın gündeme getirdiği olaya kullanıcılar tepki gösterdi.

Abone ol

Kızıltepe ilçesi Turgut Özal mahallesindeki Kızıltepe Sınav Koleji'nde öğrenim gören 12 yaşındaki 2 çocuk, sınıfta 97 çocuk doğuran kadınla ilgili yaptıkları sohbet başlarına dert açtığı öne sürüldü. Uzman klinik psikolog Mehmet Karaaslan Twitter hesabından yaşanan olayı "Bugün size başımdan geçen talihsiz bir olayı anlatmak istiyorum ve bu konuda desteklerinizi bekliyorum." sözleriyle duyurdu.



Yaşananları anlatan Karaaslan "Kızıltepe Özel Sınav Koleji’nde 7. Sınıf olan yeğenim ve sıra arkadaşı arasında geçen bir sohbet sebebiyle okul yönetimi tarafından okula davet edildik. Okul yönetimi çocuklar arasında geçen sohbetin genel ahlak kurallarına aykırı olduğunu, durumlarının taraflarınca değerlendirildikten sonra haklarında idari kararla “nakillerinin alınması” yönünde karar aldıklarını söylediler." dedi.



97 çocuk nasıl doğdu?

Sohbeti araştıran Karaaslan "12 yaşındaki 2 çocuğun “haklarında bir karar alınması” derecede sohbetin ne olduğunu merak ettim. Okul yönetimi bizlere, her iki çocuğun defter aracılığıyla yazışarak aralarında müstehcen bir sohbetin geçtiğini belirttiler. Söz konusu sohbetin içeriği 97 çocuk doğuran bir kadının hikayesini google’den okudukları ve 97 çocuğun nasıl doğduyla ilgili hesap yaptıklarıydı. Örneğin: 48. Saatin incinde tekrar bir birleşmenin ikize hamile kalması ihtimalini hesaplama gibi." ifadelerini kullandı.



"Bu tarz durumlar ismimizi çıkarır"

"Tarafımca okul müdürüne 12 yaşındaki çocukların cinsel merakının olması normal, akranlarıyla bu tarz sohbetlere meyillerinin olması doğal olduğunu aktardım" diyen Karaaaslan "Beklenmedik okul değişikliğinin çocuk üzerinde ciddi travmaya sebep vereceğini aktardım. Bu durumu yönetmenin prosedürü farklı olması gerektiğini -Psiko destek, cinsel eğitim vs.- bildirdim. Okul rehber öğretmeniyle görüşme talep ettim (meslektaşımdır aynı dilden konuşuruz düşüncesiyle) kendisi “hocam okulu düşünmek zorundayım. Bu tarz durumlar ismimizi çıkarır” diye cevap verince; kendisine kısaca Psikolojik danışman meslek tanımını aktardım." dedi.



"Çocuğu okulda istemiyoruz"

Alınan kararı Karaaslan "Sonuç olarak bu kararı tekrar gözden geçirmelerini rica ettim ve okuldan ayrıldım. Ertesi gün “biz tekrar toplandık ve çocuğu okulda istemiyoruz genel ahlaki kurallarımıza ters dediler. Ben kendilerine bu konu üzerinde duracağım mesleki kimliğimi, ilgili müdürlükleri ve bakanlıkları ve müfettişleri kısaca gerekli merciilere bildirerek bu durumla uğraşacağımı aktardım. Okul müdürü “eğer bunu yaparsan ben de farklı kimliğimle karşına geçer hesabını sorarım dedi. Genel ahlaki kuralları önemseyen saygın kuruluşu Sınav koleji müdürünün “müdür” olma dışında farklı bir kimliği de varmış." sözleriyle duyurarak tepki gösterdi.



Kullanıcılar tepki gösterdi

Uzman klinik psikolog Mehmet Karaaslan'ın tweetleri kısa sürede Twitter'da olay oldu. Yaşananlarla ilgili yüzlerce kullanıcı tepki gösterirken, olay Ekşi Sözlük'te de gündeme oturdu.