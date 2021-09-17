BIST 1.423
DOLAR 8,61
EURO 10,12
ALTIN 485,14
HABER /  GÜNCEL

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

PKK'lı terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

İkna çalışmaları sonucunda 2013 yılında örgüte katılan PKK'lı teslim oldu.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda terör örgütü PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristin, 2013'te terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 146'ya yükseldi.

pkk
ÖNCEKİ HABERLER
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld istifa etti
Hollanda Savunma Bakanı Ank Bijleveld istifa etti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Karabük'te kediler miyavlayınca şüphelendi! Eve girince dünyası başına yıkıldı
Karabük'te kediler miyavlayınca şüphelendi! Eve girince dünyası başına yıkıldı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü için 81 ile genelge
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü için 81 ile genelge
Kocaeli'de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti! Meslektaşlarına aldırış etmemiş
Kocaeli'de aşı olmayan doktor hayatını kaybetti! Meslektaşlarına aldırış etmemiş
Fatih Erbakan aşılar ve PCR testi için iddialarını sürdürdü: Danıştay'a başvuru yaptık!
Fatih Erbakan aşılar ve PCR testi için iddialarını sürdürdü: Danıştay'a başvuru yaptık!
'97 çocuk nasıl doğdu?' sohbeti Mardin'de 2 öğrencinin başını yaktı! Twitter ayağa kalktı
'97 çocuk nasıl doğdu?' sohbeti Mardin'de 2 öğrencinin başını yaktı! Twitter ayağa kalktı
Teknofest 2021 nerede ne zaman olacak? Teknofest giriş ücretli mi?
Teknofest 2021 nerede ne zaman olacak? Teknofest giriş ücretli mi?
Biontech üçüncü doz araştırması! 20 kat engelliyor!
Biontech üçüncü doz araştırması! 20 kat engelliyor!
Ankara'daki yangında 8 ev küle döndü! Detaylar ortaya çıktı
Ankara'daki yangında 8 ev küle döndü! Detaylar ortaya çıktı