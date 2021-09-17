Kredi kartı sahipleri dikkat! Yargıtay'dan flaş ''komisyon'' kararı

Tek çekim yapılan kredi kartlarında, tüketiciden komisyon adı altında alınan ücretle ilgili Yargıtay kararını verdi.

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Kredi kartıyla cep telefonu faturasını tek çekim ödeyen bir kişiden 1.05 lira değerinde 'komisyon' bedeli kesildi.

5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 17. Maddesi'nde yer alan BDDK’nın belirlediği kıymetli maden, Hisse senedi, yabancı para gibi fiyatı anlık değişen ürünlerin satışında kredi kartıyla tek çekim ödemelerde komisyon alınmasının yasaklandığı maddesine aykırı bir durum olunca da olay yargıya taşındı.

Ataşehir İlçe Tüketici Hakem Heyeti tarafı konuyu işledi ve tüketici haklı görüldü. Mahkemenin de tüketiciyi haklı görerek verdiği karara, dosya Yargıtay'a ‘olağandışı yollarla’ taşınarak itiraz edildi. İtirazı değerlendiren Yargıtay, mahkeme ile aynı tarafta bulunarak onama yoluna gitti.

"Yargıtay meşgul edildi"

Hürriyet'ten Tuğba Öztürk'ün haberine göre durumu değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, alınan ücret değerini 'deli dumrul vergisi' olarak nitelendirdi. Dava sürecine ilişkin de konuşan Ağaoğlu, ''1,05 liralık dava için Yargıtay meşgul edildi. Banka avukatları Dimyat'a pirince giderken de evdeki bulgurdan oldular'' dedi.

Ağaoğlu, "Tüketiciden hesap açma ve kapama işlemleri ile hesap cüzdanı yazdırma işlemlerinden herhangi bir ücret alınamaz" diyerek kanuna işaret etti.

"BDDK ve TCMB'nin belirlemediği hiçbir ücret yansıtılamaz''

Düzenlemeye ilişkin detayları bilgileri de veren Ağaoğlu, ‘’28 Mayıs 2004'te yürürlüğe giren yeni Tüketici Kanunu bankaların finansal tüketicilere yansıtabileceği ücret kalemlerinde BDDK'ın belirlediği ücretlerin alınabileceğine dair bir düzenleme yapıldı. Geçtiğimiz yıl bu düzenleme değişiklik yapılarak BDDK'ın yetkisi Merkez Bankası'na verildi. BDDK'ın görevli olduğu sürede belirlemediği veya Merkez Bankası'nın belirlemediği hiçbir ücret yansıtılamaz’’ diye konuştu.