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Alman basınından tam aşılı olanlara 50 avro verilsin çağrısı

Alman basınından tam aşılı olanlara 50 avro verilsin çağrısı

Sonbahara karantina olmadan girmek isteyen Almanya'da Bild, insanların aşıya teşvik edilmesi gerektiğini yazdı. Haberin görselinde dünyada onaylanan ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşını geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci bulunduğu 50 avro kullanıldı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülkenin çeşitli noktalarında aşı merkezlerinin kurulduğu Almanya'da yeni bir yöntem tartışılıyor.

Dünyada onaylanan ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşını geliştiren BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, ürettikleri aşıyla pandemiyle mücadelede önemli bir mesafe kat edilmesine katkı sağladı.

"Tam aşılananlara 50 avro verilsin"

Alman basınından Bild'in haberinde aşılamanın hızlandırılması açısından tam aşılananlara 50 avro  ödül verilmesi çağrısında bulunuldu. Böylece karantinasız bir sonbaharın mümkün olduğu ve muhtemel bir para ödülünün geriye dönük ödenmesi gerektiği de kaydedildi.

Türeci ve Şahin'i banknota yerleştirdiler

Haberin fotoğrafında kullanılan banknotun üzerinde Türeci ve Şahin yer aldı. İki bilim insanının salgına karşı rolüne vurgu yapıldı.

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