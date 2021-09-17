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Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı

Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı

Barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren Türk madencilik şirketi CS Global'in Batı Virginia'daki ilk üretim tesisi 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçecek.

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Türk madencilik şirketi CS Global, ABD'nin Batı Virginia eyaletinde 10 milyon dolarlık yatırım yapacak.

Batı Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada barit üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren CS Global'in ABD'deki ilk üretim tesisini Batı Virginia'daki Moundsville şehrinde açacağı duyuruldu.

Şirketin 2022'nin ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenen tesise 10 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığı ve 47 kişiye tam zamanlı istihdam sağlayacağı belirtildi.

CS Global'in 60'dan fazla ülkede faaliyet gösterdiği kaydedilen açıklamada şirketin petrol ve gaz sondaj endüstrisi ile diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılan baryum sülfatın üretimini ve satışını yaptığı aktarıldı.

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