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Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek

Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Şenol Güneş'e 10 milyon TL tazminat verilecek.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı ile yolları ayrılan teknik direktör Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e bir talebi olmadığını ifade etmişti.

Ajansspor'un haberine göre; TFF, Şenol Güneş'e 10 milyon TL ödemeyi uygun gördü.

"Ne takdir ederseniz kabulümdür"

Şenol Güneş, tazminat durumuyla ilgili Nihat Özdemir'e, "Benim oturup sizinle para pazarlığı yapmam söz konusu olmaz. Siz ne takdir ederseniz, ne karar verirseniz kabulümdür" ifadelerini kullanmıştı.

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