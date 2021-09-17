PKK'nın kaçacak yeri kalmadı! Son rakamlar açıklandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son 16 yılda terörle mücadelede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 18 bin 502 olduğunu söyledi. Akar, mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini söyledi. 2005'den itibaren 18 bin 502 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Akar, operasyonların ardan bir şiddetle devam edeceğini ifade etti.

Bakan Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığında düzenlenen Gaziler Günü etkinliğine katıldı. Buradaki konuşmasının önemli bölümü terörle mücadeleye ayıran Akar, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada etkin bir ülke olarak yeni dönemin şartlarına hazırlandığını söyledi.

Akar şöyle konuştu;

"Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve sorumlulukları her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak için terörle mücadelemize yurtiçi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla devam etmekteyiz.

"Alçakların sığınacak yerleri kalmadı"

Artık terörü kaynağında yok etme stratejimizi herkes görüyor. Bu alçakların kaçacak sığınacak yerleri kalmadı. Komandolarımız her taşın altına bakıyor, her mağaraya giriyor, bu hainleri hizaya getirmek için ne gerekiyorsa yaptı, yapmaya devam ediyor.

Terörle mücadele artan tempoda devam edecek

24 Temmuz 2015'den itibaren bugüne kadar 18 bin 502, 1 Ocak 2021'den itibaren ise bin 976 terörist etkisiz hale getirilmiş, şehit ve gazilerimizin kanları yerde kalmamıştır. Bundan sonra da kesinlikle bırakılmayacaktır. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir. Bunu yaparken artan bir şiddette, artan bir tempoda ve taaruzi biçimde faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı planladık devam ediyoruz.Terörü bitirmekte asil milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Bunda kimsenin şüphesi olmasın.