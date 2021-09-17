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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi

MERSİN Cumhuriyet Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali 1. ünitesinin 2023'ün mayıs ayında tamamlanacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'deki temasları kapsamında Akkuyu Nükleer Enerji Santrali inşaat alanını helikopterden inceledi. Ardından inşaat sahasına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, proje öncesinde nükleer enerji konusunda eğitim almak için Rusya'ya gönderilen ve inşaatta aktif görev alan 186 Türk mühendisten 113'ü ile bir araya geldi.

İncelemeler sonrası Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Erdoğan, toplu açılış törenine gelmeden önce Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatında incelemelerde bulunduğunu anlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mühendislerimizin ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere 13 bin mühendisin çalıştığı böyle bir eserin 1. ünitesi inşallah 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 mayısına yetiştireceğiz. Bu projeyi 2023 hedeflerimizin önemli sembollerinden biri olarak görüyoruz. Dünyada 32 ülkede 443 nükleer santral halen faaliyette, 19 ülkede 51 nükleer santral inşa safhasında iken Türkiye'yi bu imkandan mahrum bırakmak isteyenlerin derdi başkadır. Akkuyu'daki tesis üreteceği elektrikle kalkınmamıza, karbon emisyonunda sağlayacağı azaltımla çevremize, teknolojisiyle bu alandaki atılımlarımıza çok önemli katkılar sağlayacaktır. İklim değişikliği tartışmalarının giderek arttığı bir dönemde bizim gibi ülkeler için halen en önemli enerji kaynağı alternatifi nükleer santrallerdir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi en kısa sürede 2'inci, 3'üncü nükleer santrallerine kavuşturacak adımları da atmaktır" ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde 4 ünite yapılacağını aktaran Erdoğan, "Mersin, bu önemli yatırıma ev sahipliği yaparak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında da en önde olduğunu ispatlamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Akkuyu'daki bu stratejik yatırımın ülkeye kazandırılması ve inşasında emeği geçenleri tebrik ederek şunları kaydetti:

"Mersin Limanı ve Serbest Bölgesi ülkemizin en önemli dış ticaret merkezlerinden biridir. Bu yılın ilk 7 ayında Mersin'den yapılan ihracat 2,2 milyar doları geçerken yine bu bölgeden yapılan ithalat da 2 milyar doları bulmuştur. Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarımız 10 bin kişilik istihdamları ve ocak-ağustos döneminde 2,2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmi ile ekonomimize çok ciddi katkı sağlıyorlar."

Erdoğan, Mersin'deki bu güzel tablonun gelişerek sürmesi için her türlü desteği sağladıklarını vurguladı.

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