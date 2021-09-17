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PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı

ADIYAMAN'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüte vurulan darbe nedeniyle milis yapılanması çözülmeye başladı. Milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı.

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ADIYAMAN Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK'ya araçla erzak taşıyan ve 2018 yılında Kömür beldesi civarında faaliyet gösteren bir mermer ocağındaki 13 iş makinesinin ateşe verilmesi ve olay yerine giden zırhlı aracın geçişi esnasında el yapımı patlayıcının (EYP) patlatılması, 2 askerin yaralanması olaylarından önce teröristlerle toplantı düzenleyen şahıslara yönelik operasyon düzenlemişti.

Jandarma ekipleri merkeze bağlı Gökçay ve Çatalaağaç köylerinde ikamet eden A.R.T. ve C.Ç. isimli 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Her iki şahıs da burada çıkarıldıkları mahkemece örgüt üyeliği suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Öte yandan 2021 yılı içerisinde PKK'ya yönelik yapılan operasyonlarda 35 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, örgütün milis yapılanmasında çözülmelerin başlaması üzerine etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen şüphelilerin Jandarma Komutanlığına başvurarak itirafçı olmaya başladıkları öğrenildi.

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