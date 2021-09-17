Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 341 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Eylül 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 197 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.