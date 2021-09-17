BIST 1.419
DOLAR 8,63
EURO 10,13
ALTIN 486,58
HABER /  SAĞLIK

Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 341 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 104 milyon 593 bin 216'ya yükseldi.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Eylül 2021 Cuma günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 854 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 27 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 23 bin 197 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Can kaybımız dünkü kadar fazla değil. Vaka sayımız içinde olduğumuz hareketlilik dönemini aynı ciddiyetle yansıtıyor. Bu durum yakın günlerde vefat sayılarına yansımaya devam edecek. Tam doz aşımızı olup tedbirlere uyarak salgına karşı gerekli mücadeleyi vermeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz skandalı!
Prof. Dr. Celal Şengör'ün taciz skandalı!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Merkez Bankası reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti
Merkez Bankası reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişikliğe gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Akkuyu Nükleer Enerji Santrali müjdesi
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı
Alman basınından tam aşılı olanlara 50 avro verilsin çağrısı
Alman basınından tam aşılı olanlara 50 avro verilsin çağrısı
Antalya'daki orman yangınında yangın şeytanı oluşmuş
Antalya'daki orman yangınında yangın şeytanı oluşmuş
Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı
Türk şirketten ABD'ye 10 milyon dolarlık maden yatırımı
ABD kazığı yiyen Fransa karşılık vermeye hazırlanıyor
ABD kazığı yiyen Fransa karşılık vermeye hazırlanıyor
Ömerli Barajı nereye bağlı Ömerli Barajı doluluk oranı 2021
Ömerli Barajı nereye bağlı Ömerli Barajı doluluk oranı 2021