BIST 1.419
DOLAR 8,65
EURO 10,14
ALTIN 488,03
HABER /  SAĞLIK

BioNTech'in üçüncü dozu gerekli mi? FDA'dan açıklama geldi

BioNTech'in üçüncü dozu gerekli mi? FDA'dan açıklama geldi

ABD'de federal düzeyde yapılan panelde, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı Pfizer-BioNTech aşısının 3'üncü dozunun sadece yaşlılara uygulanması görüşü benimsendi.

Abone ol

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) bünyesinde gerçekleştirilen panelde, Pfizer-BioNTech 3'üncü doz aşısının yaşlılar için uygun olduğu yönünde tavsiye kararı çıktı.

NTV'de yer alan habere göre panelde, aşının 16 yaş üstü herkese uygulanması konusunda yapılan oylamada 18 kişiden 16'sı ''hayır'' oyu kullandı.

Paneldeki oylamanın bir bağlayıcılığı olmasa da çıkan sonucun ABD Başkanı Joe Biden'ın 20 Eylül itibariyle başlatmayı düşündüğü takviye dozların uygulama planının hayata geçirilmesini zorlaştırması bekleniyor.

Biden geçen ay alışılmadık bir şekilde, yetkili kurumların incelemesini beklemeden 20 Eylül'de Covid-19'a karşı 3'üncü doz aşı uygulamasının başlayacağını duyurmuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın buzulları eriyor
Foto Galeri Türkiye'nin çatısı Ağrı Dağı'nın buzulları eriyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti
Cezayir'in eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hayatını kaybetti
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Sonbahara Özel Fırsatları Kaçırma!
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Dünya Kupası açıklaması
Kocaeli'de aşıyı reddeden doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli'de aşıyı reddeden doktor koronavirüsten hayatını kaybetti
Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak
Toyota parça sağlama problemi nedeniyle Japonya'daki 27 üretim bandını durduracak
Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi
Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan açıklama geldi
İzmir derbisinde Altay konuk ettiği Göztepe'yi uzatmada yıktı
İzmir derbisinde Altay konuk ettiği Göztepe'yi uzatmada yıktı
Fatih Karagümrük konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi
Fatih Karagümrük konuk olduğu Yeni Malatyaspor'u 4-3 yendi
PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
PKK’nın milis yapılanması çözülünce itiraflar başladı
Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu
Türkiye 17 Eylül 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu